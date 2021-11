"Era uma verdadeira senhora": Homicida da Maia diz que matou ‘ex’ por ter sido traído

Sérgio Costa, 49 anos, disse esta sexta-feira ao coletivo de juízes do Tribunal de Matosinhos que Maria do Carmo Oliveira, de 50, foi a mulher que “mais amou na vida”. Referiu que estava disposto a aceitar os limites da ‘ex’ numa nova relação - nomeadamente que passassem a viver em casas separadas -, mas não aguentou saber de uma alegada traição. “Disse-me que um homem se tinha metido na cama dela e eu não sei o que me passou pela cabeça. Bloqueei por completo. Apaguei. Só sei que peguei numa faca e dei-lhe vários golpes”, contou o arguido, que está preso, sem conseguir enumerar quantas facadas deu à vítima.Leia a notícia completa no Correio da Manhã