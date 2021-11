Mulheres manifestam-se contra a violência obstétrica por todo o país

Protesto acontece depois de parecer da Ordem dos Médicos que rejeita a existência de violência obstétrica em Portugal.

Várias mulheres saíram à rua este sábado para se manifestarem contra a violência durante o parto em Lisboa, Coimbra e no Porto. O protesto acontece depois do parecer da Ordem dos Médicos que nega a existência de violência obstrética em Portugal.A manifestação em Lisboa organizada junto à Ordem dos Médicos reuniu cerca de 100 pessoas que partilharam os seus testemunhos. "O parecer é absolutamente revoltante. É uma mentira de fio a pavio e esta manifestação é a prova disso. Acontecem nos consúltórios e nos blocos de parto atos de enorme violência", disse uma das manifestantes àNa manifestação em Coimbra houve também um número significativo de mães e de pais que se reuniram na secção regional da Ordem dos Médicos do centro para se fazerem ouvir. "Queremos que respeitem a vontade do corpo em que vão intervir. O parto é nosso, tem de haver comunicação e respeito. Quando a nossa vontade não é respeitada, é violência", defende uma das mulheres em protesto."Não estamos a pedir nada de mais. Estamos a pedir respeito", conclui.