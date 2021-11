Empresário coloca 18 mil euros ao lixo acidentalmente

Homem tinha guardado o dinheiro em dois sacos do lixo para depositar no banco.

Um empresário deitou ao lixo, acidentalmente, 18 mil euros. O homem teria guardado o dinheiro em dois sacos do lixo para ir depositar no banco. O caso ocorreu na Grécia.



A confusão aconteceu porque os sacos com o dinheiro estavam perto de outras caixas e objetos que iam para o lixo, avançou o The Sun.

"Olhei à minha volta e percebi que os sacos cheios de dinheiro não estavam lá e percebi imediatamente o que eu tinha feito", disse o empresário.

Ao aperceber-se de que já não tinha os sacos do dinheiro com ele, o homem correu em direção a uma viatura da polícia municipal perto do local onde ficava o contentor e contou o que tinha acontecido.

Enquanto isso, um camião de lixo passou e levou os sacos do contentor. Nisto, o homem pediu aos trabalhadores para despejarem o lixo na estrada para que pudessem procurar os sacos com o dinheiro.



A história acabou por ter um final feliz, já que os trabalhadores concordaram e acabaram por recuperar os dois sacos com o dinheiro.