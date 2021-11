Militar da GNR em estado grave após colisão entre carro e mota junto ao Autódromo do Algarve

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Portimão.

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo provocou um incêndio no veículo e resultou em 2 feridos graves, incluindo um militar da GNR, perto do Autódromo do Algarve.Há ainda um ferido ligeiro a confirmar.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Portimão.O trânsito está cortado em ambos os sentidos.No local estam 9 viaturas, 18 operacionais, bombeiros, INEM e um helicóptero do INEM.