Rui Rio ataca apoiantes de opositor: "Tiveram medo" e Rangel garante que fez tudo para chegar a acordo

Proposta de Paulo Rangel sai vitoriosa e as de Rui Rio e Alberto João Jardim são chumbadas.

As eleições internas no PSD ficaram marcadas para 27 de novembro, com a proposta de Paulo Rangel a sair vitoriosa. Propostas de Rui Rio e Alberto João Jardim foram chumbadas.

No final do Conselho Nacional do PSD, Rui Rio disse aos jornalistas que "os apoiantes do Doutor Rangel teve medo que o caderno eleitoral fossem os eleitores todos" e que "no momento de pôr o braço no ar é que se vê quem te medo e quem tem coragem".Já Paulo Rangel garante que "tudo fizeram para chegar a um acordo" quanto à data das eleições diretas, mas tal não aconteceu. Quanto à acusação de Rui Rio de que teve receio de abrir as eleições aos eleitores sem quotas em dia, Rangel refere que "não se pode mudar as leis eleitorais a meio de um ato eleitoral".