1,7 milhões de portugueses passam frio em casa

Portugal é o quarto país da UE em que os cidadãos mais se queixam de não conseguirem aquecer as suas casas.

Portugal é o quarto país da Europa em que os cidadãos mais se queixam de não conseguirem aquecer as suas casas. Segundo dados do Eurostat, 17% da população portuguesa, ou seja, mais de 1,7 milhões de pessoas, afirma não conseguir manter a casa adequadamente aquecida, mais do dobro da média da União Europeia a 27 países.