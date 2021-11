Paulo Rangel vence braço de ferro contra Rui Rio no PSD

É a segunda derrota do presidente do PSD, Rui Rio, frente a Paulo Rangel. O conselho nacional extraordinário, que se realizou este sábado em Aveiro, chumbou a proposta da direção do partido de antecipar as diretas de 4 de dezembro para 20 deste mês e aprovou o dia 27 defendido pelos apoiantes do eurodeputado. Só num ponto os dois lados da barricada estiveram de acordo: congresso a 17, 18 e 19 de dezembro para não colidir com o congresso da Associação Nacional de Municípios.Leia a notícia completa no Correio da Manhã