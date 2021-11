Camião tomba em rotunda à entrada de Espinho

Carga que o pesado transportava está a ser removida.

Um camião que transportava terra tombou na manhã desta segunda-feira, na Rotunda dos Cubos, à entrada de Espinho.Ao percorrer a rotunda, o condutor do veículo pesado perdeu o controlo, sem que sejam conhecidas as circunstâncias em que o acidente ocorreu.O trânsito está a ser processado de forma condicionada, em apenas uma via e com a PSP no local.Não há feridos a registar e neste momento a carga que o camião transportava está a ser removida.