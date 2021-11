"A certa altura, deixei de conseguir respirar": Os relatos de desespero durante o festival de Travis Scott

Vários espectadores recordavam que a segurança e outros funcionários da Astroworld não estavam a ajudar para diminuir o caos na multidão.

"Foi traumatizante. Pessoas a saltar em ambulâncias. Outras desmaiadas no chão. A certa altura, deixei de conseguir respirar". O relato é de Evan Pond à revista Rolling Stone. O festival Astroworld em Houston, no Texas, marcava o regresso aos concertos do jovem de 16 anos. O adolescente voltou ao local do festival, dois dias depois, e recordou os episódios trágicos que resultaram na morte de oito pessoas durante o concerto de Travis Scott.Entre os vários espectadores que voltaram ao local do festival, alguns recordavam que a segurança e outros funcionários da Astroworld não estavam a ajudar para diminuir o caos na multidão.Demarkus Bullock, de 28 anos, esteve na sexta-feira no Astroworld e perdeu o telefone no meio da confusão. Voltou ao NRG Park - local do evento - para tentar encontrar o aparelho nos perdidos e achados. "Era como estar no fundo do oceano, vês o topo mas não consegues nadar para cima", recordou."Qualquer pessoa entraria em pânico. Eu não tinha espaço para os cotovelos e mal conseguia respirar. Se é assim que o inferno é, eu não quero ir para lá", atirou Bullock.Jarrod Bone, de 19 anos, e Zach Bone, de 23 anos, foram ao festival e admitem que estavam preparados para a multidão exaltada e os mosh pits que costumam acontecer nos concertos de Travis Scott, mas que o que presenciaram foi sem precedentes. Jarrod lembrou que várias pessoas desmaiaram ao seu redor. "Um rapaz, que tinha cerca de 18 ou 19 anos, estava a ser carregado e várias pessoas gritavam 'ele desmaiou! ele desmaiou!'. Estava inconsciente, a ser transportado por cima da multidão. Isto aconteceu talvez mais duas ou três vezes. Eu ajudei cinco ou seis pessoas a atravessar até à zona dos seguranças", referiu Jarrod.Carlos Cuevas, de 43 anos, também estava no festival no momento de maior tensão. O que viu deixou-o apavorado. "Não tínhamos ideia do que estava a acontecer. Estávamos a poucos metros de ver pessoas literalmente a morrer".