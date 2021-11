Seis mortos e 568 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos diminuiu face a domingo.

Foram registados esta segunda-feira em Portugal mais seis mortes e 568 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas.

















O número de internados em enfermaria é de 360, mais 19 pessoas nas últimas 24 horas. O número de doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos é 62, com menos duas pessoas do que no domingo.

















Há mais 396 pessoas recuperadas da doença comparativamente ao dia de ontem. Já o número de casos ativos aumentou para 33 852, mais 166 do que no domingo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde se verifica o maior aumento de casos, mais 207 do que ontem. Já no Norte registam-se mais 151 doentes, no Centro mais 83, no Alentejo 13 e no Algarve mais 58.

A incidência nacional é de 116,9 casos por 100 mil habitantes e o R(t) situa-se nos 1,08.