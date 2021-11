Encontrado morto estudante português desaparecido na República Checa, avança jornal local

Bombeiros foram acionados para um edifício, em Pilsen, onde foi encontrado um cadáver no mesmo prédio onde morava o estudante.

O estudante português de medicina que estava a ser procurado desde domingo em Pilsen, na República Checa, foi encontrado morto num prédio.



A notícia é avançada pelo jornal Krimi-Plzen.



De acordo com a publicação, os bombeiros foram acionados para a rua Pushkin, onde o cadáver de um jovem foi encontrado no mesmo prédio onde morava o estudante. O óbito foi declarado no local.



Um porta-voz da polícia confirmou ao Correio da Manhã a existência de uma vítima mortal, mas recusou-se a revelar a identidade. No entanto, testemunhas revelaram ao jornal checo que se trataria mesmo do estudante português.



Tomás Alcaravela, de 20 anos, foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua, onde chegou pelas 05h00 de sábado. Mas, de manhã, já não se encontrava nesse local e desde então não foi mais visto.

De acordo com amigos e com a imprensa checa, o telemóvel de Tomás Alcaravela deu sinal no domingo de manhã, duas vezes. Mas a polícia terá ido a esses locais e não o encontrou. Os colegas e amigos também o procuraram em hospitais, sem sucesso.