Travis Scott diz que vai pagar despesas dos funerais das vítimas do festival AstroWorld

O rapper Travis Scott vai cobrir as despesas do funeral das oito pessoas que perderam a vida durante o festival de música Astroworld em Houston, no Texas, EUA.O cantor atuou na passada sexta-feira no evento criado por si próprio em 2018. O caos começou quando uma multidão abaldroou e atropelou várias pessoas na plateia , resultando em diversos feridos e oito mortes. Apesar dos vários apelos desesperados vindos do público, Travis Scott não parou o concerto.

Num comunicado citado pela CBS News, os representantes do rapper revelaram que estão a realizar contactos com os espectadores que vivenciaram o terror vivido.No sábado, o artista divulgou um comunicado em que afirmava estar