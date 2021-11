Igreja promete proteger vítimas de abusos sexuais em Portugal

Bispos querem saber tudo sobre pedofilia na Igreja nos últimos anos no País.

"Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja.”









A frase forte do discurso de abertura da 201ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) não deixa dúvidas. Os bispos portugueses querem saber tudo o que se passou nos últimos anos, no que diz respeito à maior vergonha da Igreja: os abusos sexuais.

Nestes três dias de trabalhos, os bispos vão também analisar a evolução da pandemia de Covid-19 (no dia 11 celebram uma missa pelas vítimas da pandemia na Capelinha das Aparições) e a situação política que o País atravessa.





“O momento é delicado. Exige-se que todos tomemos as decisões certas, que tenham por base única e exclusivamente o bem comum”, disse D. José Ornelas, presidente da CEP.



Bispo de Viana toma posse



O novo bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, entra solenemente na diocese no próximo dia 27, mais de um mês depois de ter deixado os Açores. A tomada de posse decorre no Centro Pastoral Paulo VI, naquela cidade.





Eutanásia condenada



A Conferência Episcopal Portuguesa considerou “incompreensível” a discussão e aprovação da lei da eutanásia, uma vez que a “Assembleia da República se encontra moribunda”.





Agradecimento aos profissionais de saúde





Os bispos portugueses deixaram esta segunda-feira um “profundo agradecimento” aos profissionais de saúde”, que tornaram possível esta evolução positiva da pandemia. Os prelados sublinharam que “esses profissionais foram incansáveis, colocando em risco a sua própria saúde”.



Cardeal Marto celebra 50 anos de sacerdócio



No início da Assembleia Plenária da CEP, os bispos portugueses assinalaram os 50 anos de sacerdócio do cardeal António Marto, bispo de Leiria - Fátima. Colaborador direto do Papa Francisco desde 2018, D. António Marto diz que “antes de se ser bispo é-se padre, que é o fundamental”.