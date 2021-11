Tradição do São Martinho: Castanhas são poucas mas boas

Quebras de 70 e 90% em Trás-os-Montes e no Alto Alentejo. Calibre é baixo, mas qualidade é elevada, garantem produtores.

A passagem pelos soutos de Trás-os-Montes, onde os castanheiros parecem ter ardido e as folhas estão secas ou no chão, não deixa ninguém indiferente. Os fungos causados pelos nevoeiros fora de época provocaram estragos que afetaram a produção da castanha, com quebras a rondar os 70%.

Saiba mais no Corrreio da Manhã