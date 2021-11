Redução da Covid ressuscita correios de droga

Em três dias, PJ deteve três correios e um recetor da ‘coca’. Alívio das restrições da Covid faz aumentar tráfico em voos comerciais.

Em apenas três dias (entre sexta-feira e domingo), a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária deteve três correios de droga e um comprador da cocaína transportada dissimulada na roupa ou no interior do organismo, no aeroporto de Lisboa e nos arredores.

