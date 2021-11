Gedson do Benfica escapa ileso a acidente de carro entre o Monte da Caparica e o Montijo

Jogador encarnado embateu na traseira de uma outra viatura e, por sua vez, um outro carro chocou contra o automóvel do jogador.

Gedson esteve nesta tarde envolvido num acidente de viação na A33, que liga o Monte da Caparica ao Montijo, mas escapou ileso.

Ao que foi possível apurar, o jogador encarnado embateu na traseira de uma outra viatura e, por sua vez, um outro carro chocou contra o automóvel do jogador encarnado. Apesar do aparato gerado no momento e também dos estragos nas viaturas, o camisola 83 das águias não sofreu qualquer tipo de ferimento.



Cumpridos os procedimentos habituais, um funcionário do Benfica chegou ao local para depois levar o jogador a casa.



Gedson tinha atuado no jogo-treino com o Estrela da Amadora de manhã e, depois de ter almoçado no Benfica Campus, tinha-se deslocado ao Montijo para encontrar alguns amigos. O acidente deu-se quando regressava a casa.