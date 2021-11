Chanceler alemã apela a "esforço nacional" para travar quarta vaga da Covid-19

Pediu ainda a quem ainda não se vacinou que o faça.

A chanceler alemã apelou este sábado a um "esforço nacional" para travar a quarta vaga da pandemia causada pelo novo coronavírus na Alemanha, pedindo ainda a quem ainda não se vacinou que o faça, adianta a AFP.

"Estou muito preocupada com a situação. Estamos a enfrentar semanas difíceis. Precisamos de um esforço nacional para quebrar a pesada vaga de outono e inverno da pandemia. Se ficarmos juntos, se pensarmos em proteger-nos e cuidar dos outros, podemos salvar muito o nosso país este inverno", disse Angela Merkel no seu podcast semanal, citada pela agência de notícias francesa.

A chanceler cessante admitiu estar "muito preocupada" com o aumento acentuado de novas infeções por covid-19, com o elevado número de pacientes em cuidados intensivos e de mortes diárias, particularmente em áreas onde as taxas de vacinação são relativamente baixas, como o leste da Alemanha.