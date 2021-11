João Rendeiro esconde fortuna em contas dos pais

João Rendeiro terá escondido parte da sua fortuna em contas bancárias dos pais. A revelação desta suspeita consta numa carta rogatória enviada pelo Ministério Público (MP), no âmbito do processo principal do BPP, para as autoridades judiciárias da Suíça. Os pais de Rendeiro já faleceram. Nesse inquérito, Rendeiro é alvo de um mandado de detenção, com vista a fazê-lo cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.Saiba mais no Correio da Manhã