Carro despista-se e é envolvido em bola de fogo. Co-piloto fica encarcerado. Veja as imagens no Rali da Calheta

Acidente interrompeu o Rali da Calheta.

Um violento acidente a envolver o Citroen Saxo de Pedro Faria motivou este sábado a interrupção do Rali da Calheta, na Madeira, e resultou em três feridos. Dois dos feridos apresentam ferimentos ligeiros e um inspira "mais cuidados".O carro despistou-se, embateu na berma da estrada, o que gerou uma bola de fogo.O piloto Pedro Faria foi assistido no local e conduzido para o Centro de Saúde, com queixas de dores no joelho.O copiloto, Nuno Rodrigues, acabou por ficar encarcerado. Foi assistido pelos bombeiros, que o transportaram ao hospital Dr Nélio Mendonça, no Funchal, onde, segundo um comunicado publicado no Facebook do Rali da Calheta , deu entrada com lesões na clavícula e no tornozelo.O comunicado acrescenta também que Nuno Rodrigues está estável.