Manifestações contra golpe militar no Sudão causam um morto e "inúmeros" feridos

Disparos com munições feitos pelas forças de segurança.

As manifestações deste sábado no Sudão contra o golpe militar de 25 de outubro resultaram num morto e "inúmeros" feridos causados por disparos com munições feitos pelas forças de segurança, denunciou o Comité Médico Sudanês.

Segundo a agência de noticias EFE, aquele órgão, que monitoriza as mortes e os feridos em manifestações, relata, numa publicação feita na rede social Facebook, a morte de "um manifestante pacífico" em Un Durman por "munições vivas disparadas pelas forças do conselho militar golpista" durante os protestos de hoje.