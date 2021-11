Mar traiçoeiro mata quatro amigos pescadores na Figueira da Foz

Onda fez virar barco onde seguiam cinco homens na pesca desportiva. “Devem estar todos mortos”, disse o único sobrevivente.

Os graves problemas de segurança da barra da Figueira da Foz, com o assoreamento que torna o mar violento e traiçoeiro, aliado ao estado do mar - com ondas fortes -, ao nevoeiro intenso e a um risco não avaliado por parte dos tripulantes, provocaram ontem mais uma tragédia naquele local. Quatro amigos, pescadores amadores, morreram após a embarcação onde seguiam, a ‘Seberino II’, ter virado e naufragado entre as praias do Hospital e da Cova, a sul da barra. As vítimas mortais são Manuel Gonçalves, dono do barco, Rui Ventura, de 51 anos, Mário Trota, 54, e Fernando Duarte Silva, 70 anos, residentes em Coimbra e Condeixa-a-Nova.Saiba mais no Correio da Manhã