Porro apaga passado com a namorada

Pedro Porro, lateral espanhol do Sporting, parecia viver um verdadeiro conto de fadas ao lado da companheira, Elisabeth. Os dois partilhavam frequentemente imagens que testemunhavam o amor que os unia, no entanto, todos os registos que mantinham juntos no Instagram foram apagados, inclusivamente os que tinham das férias de verão nas Maldivas.