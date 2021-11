Polícia polaca alerta para novas entradas irregulares no seu território

Entradas irregulares através da fronteira com a Bielorrússia.

A polícia polaca alertou este domingo para novas entradas irregulares de grupos de migrantes no seu território através da fronteira com a Bielorrússia, indicando que um desses grupos era formado por 50 pessoas.

A entrada no território da Polónia aconteceu durante a noite, junto à cidade de Dubicze Cerkiewne, no leste do país, de acordo com informações de fontes policiais divulgadas através da sua conta no Twitter e citadas pela agência Efe.