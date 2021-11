Papa apela a "gestos concretos de justiça e solidariedade" na ajuda aos pobres

Na homilia de uma missa dedicada à celebração do V Dia Mundial dos Pobres.

O Papa apelou este domingo a "gestos concretos de atenção, justiça, solidariedade", sem os quais defendeu que o "sofrimento dos pobres não pode ser aliviado", nem a esperança dos mais desfavorecidos "pode voltar a florescer".

A falar na homilia de uma missa dedicada à celebração do V Dia Mundial dos Pobres, com mais de 2 mil pobres a assistir, na Basílica de S. Pedro, no Vaticano, Francisco lamentou o facto do mundo viver "uma história marcada por tribulações, violência, sofrimento e injustiça" e salientou que os pobres são "os elos mais fracos da cadeia", sendo "feridos, oprimidos e por vezes pisoteados".