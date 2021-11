Vai assistir ao Portugal-Sérvia no Estádio da Luz? Saiba todos os procedimentos a seguir

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) faz recomendações para o jogo de Portugal frente à Sérvia que decorre pelas 19h45 deste domingo no

Estádio da Luz.

Para o jogo de apuramento para o Mundial 2022 são esperados cerca de 60 mil adeptos pelo que há regras específicas que são obrigatórias no âmbito da pandemia da Covid-19.

A partir das 14h00 deste domingo é possível encontrar uma equipa de apoio identificada com bandeiras com a frase "pulseiras aqui" em torno do Estádio. Para entrar no Estádio deve dirigir-se às portas de acesso ao mesmo com o bilhete e o ceriticado digital Covid-19.As portas para entrar para o jogo abrem às 17h15.Devido a todo o processo de validação do bilhete bem como dos procedimentos exigidos no âmbito da Covid-19 a FPF pede que os adeptos se dirijam ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica com antecedência.