Morreu Cristina Rodrigues, amiga e empresária de Tony Carreira

Cantor está novamente de luto. Cristina Rodrigues, amiga e antiga 'road manager' de Tony desde 2008, morreu após uma luta contra o cancro.

Numa altura em que se aproxima o primeiro ano sobre a morte da filha Sara, Tony Carreira está novamente de luto. O cantor viu partir, este domingo, a sua amiga e antiga ‘road manager’ (empresária de estrada), Cristina Rodrigues, aos 40 anos, vítima de cancro. Cristina era companheira de Rui Chainho, músico que faz parte da banda de Tony Carreira, e trabalhou com o cantor durante cerca de 10 anos, entre 2008 e 2018.A notícia foi avançada pelo marido: "Sempre foste uma grande mulher, forte e lutadora, até mesmo durante estes quatro meses. Mas esta terrível doença não te deu sequer, oportunidade de lutar. Até sempre, meu amor", escreveu o trompetista no Facebook.Mesmo depois de ter deixado de trabalhar com Tony, Cristina continuou próxima da família Carreira e foi uma das pessoas empenhadas em fundar a Associação Sara Carreira.