Jogador do AC Milheirós cai inanimado após agressão violenta de adversário

Depois de estabilizado, o jogador foi levado pelos bombeiros de Pedrouços, para o hospital de S. João, no Porto.

Miguel Sousa, jogador do AC Milheirós, sofreu ferimentos graves, esta tarde de domingo, depois de ser agredido, de forma violenta, por um atleta do ARDC Gondim Maia, durante uma partida, no estádio do Pedrouços, na Maia, a contar para o campeonato da Divisão de Honra da Associação do Porto.Segundo o AC Milheiros, Miguel Sousa, 22 anos foi agredido, de forma brutal, por um jogador adversário, num lance fortuito, deixando-o inanimado. O atleta foi assistido, no campo, por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação. Depois de estabilizado, foi levado pelos bombeiros de Pedrouços, para o hospital de S. João, no Porto.Ao que tudo indica, Miguel Sousa, nas próximas horas, será alvo de intervenções cirúrgicas ao nariz e a uma mão.