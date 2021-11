“O trabalho salvou-me a vida”: Amigo militar falhou pescaria e escapou à tragédia na Figueira da Foz

Pedro Monteiro não acompanhou os amigos porque não pôde trocar o turno com um colega.

Pedro Monteiro, militar da GNR, residente na zona de Condeixa-a-Nova, tinha pensado trocar o turno com um colega para poder acompanhar os amigos, no sábado, em mais uma pescaria a bordo do ‘Seberino II’, na Figueira da Foz. Não pôde fazê-lo. Um dia após o naufrágio que matou quatro amigos - Mário Trota, 54 anos, Fernando Silva, 70, Rui Ventura, de 51, e Manuel Gonçalves, de 55 - e deixou um quinto, Paulo Veríssimo, em estado grave, Pedro Monteiro acredita que teve sorte, apesar de ainda não ter pensado muito sobre isso.

