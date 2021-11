Portugal é sexto país da UE com menos novos casos e mortes diários por Covid-19

Segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Portugal é o sexto país da União Europeia com o menor número de mortes e de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Portugal apresenta uma média diária de 140 casos, registando uma ligeira tendência de aumento no último mês como se verifica, aliás, na grande maioria dos países da União.

Em melhor situação epidemiológica estão apenas a Itália (123), Finlândia (120), Malta (82), Suécia (66) e Espanha (62).