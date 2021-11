Cozinheiro acusado de matar com mistura de vinho e álcool etílico nega crime

"Estou cá para assumir o que fiz, mas não vou assumir o que não fiz", disse Paulo Ribeiro, que está a ser julgado pelo homicídio de um sem-abrigo.

"Comprei o vinho e o álcool. Fiz a mistura, com uma quantidade de álcool que sabia que não fazia mal, mas não dei a beber a ninguém. Estou cá para assumir o que fiz, mas não vou assumir o que não fiz", repetiu esta segunda-feira, várias vezes, Paulo Ribeiro, que está a ser julgado pelo homicídio de um sem-abrigo. O homem morreu após ingerir uma mistura de vinho com álcool etílico, no campo da vinha, em Braga, em julho de 2019.





O cozinheiro decidiu quebrar o silêncio e explicou que, na altura, tinha apenas bebido uma cerveja sem álcool, já que estava em recuperação dos problemas de alcoolismo. "Dei tudo ao António, ele é que deu a beber aos outros", disse, desmentindo várias testemunhas.