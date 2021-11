Homem tenta matar o vizinho à facada nos Açores e sai em liberdade

Homem, de 36 anos, usou uma faca de cozinha (com mais de 10 centímetros de lâmina) para golpear no tórax um vizinho, de 32.

O Tribunal de Ponta Delgada, nos Açores, deixou em liberdade, com termo de identidade e residência, um homem, de 36 anos, que usou uma faca de cozinha (com mais de 10 centímetros de lâmina) para golpear no tórax um vizinho, de 32. A vítima tinha-lhe pedido silêncio, momentos antes, para poder dormir.





O crime ocorreu pelas 02h30 de sábado, em Santo António, Ponta Delgada. Ana Salgado, mulher da vítima, André Oliveira, disse esta segunda-feira ao CM que o companheiro "foi bater à porta do vizinho" por este estar a fazer muito barulho. O agressor saiu para as escadas e desferiu um profundo golpe no tórax de André. "Perseguiu o meu marido até à rua para o matar. Um amigo ajudou-o a esconder-se", explicou. A vítima foi hospitalizada e esta segunda-feira estava estável. O agressor foi detido por agentes da PSP.



"Pouca gravidade do ferimento" deixou PJ fora da investigação