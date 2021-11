Funerais dos pescadores que morreram em naufrágio na Figueira da Foz esta quarta-feira

Estão marcados para esta quarta-feira os funerais das quatro vítimas mortais do naufrágio de uma embarcação de pesca desportiva, na Figueira da Foz.

O primeiro é o de Fernando Silva, de 70 anos, cuja cerimónia está prevista para as 10h00, na igreja do Sebal, Condeixa-a-Nova. As cerimónias fúnebres de Mário Trota, de 54, decorrem às 11h30, na igreja de Ega, Condeixa-a-Nova.

Já à tarde decorrem os funerais de Manuel Gonçalves, de 55 anos, às 14h30, na igreja do Sebal, e de Rui Ventura, de 51 anos, pelas 16h45, na capela do Loureiro, Coimbra. No último caso, o corpo segue para o crematório municipal.