Novo namorado de Alexandra Lencastre condenado por roubo

Nuno Fernandes foi líder de um assalto e esteve preso. No cadastro tem ainda outros crimes. A atriz desvaloriza.

O novo namorado de Alexandra Lencastre, Nuno Fernandes, esconde um passado marcado por crimes, sendo que chegou a ser condenado por roubo agravado e posse de arma proibida, a 8 de agosto de 2011. De acordo com a revista ‘Sábado’, que consultou o processo, Nuno Fernandes, de 48 anos, foi o "arquiteto" de um assalto a um homem que estava a entrar na garagem de um prédio acompanhado da neta de sete anos. Antes do portão fechar, dois homens entraram no espaço, "de pistola em punho", mas os gritos da criança fizeram com que fossem forçados a fugir. Antes, ainda conseguiram levar 300 euros.





