Mulher violada por dois homens em passadiços na Feira

Exames médicos são determinantes para a investigação.

Uma mulher, de 32 anos, terá sido violada por dois homens, ontem à tarde, nos passadiços do rio Uíma, em Fiães, Santa Maria da Feira. Os suspeitos puseram-se em fuga.





O alegado ataque aconteceu quando a mulher estava a fazer uma caminhada no Parque das Ribeiras. Terá sido surpreendida pelos dois homens que estavam sentados num dos bancos dos passadiços. Segundo apurou o Correio da Manhã, um dos agressores agarrou a vítima enquanto o outro a terá violado. Depois do crime fugiram do local.

A zona é muito procurada para a prática de exercício físico e a notícia da alegada violação apanhou a população de surpresa. "Venho caminhar para este parque quase todos os dias e nunca me apercebi de nada semelhante. É uma zona muito calma, mas claro que agora fico com medo porque podia acontecer a qualquer pessoa", conta ao CM Margarida Oliveira. Depois do ataque, a vítima foi levada pelos bombeiros para o hospital. Os exames médicos serão determinantes para apurar o que aconteceu.

A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local a realizar perícias e investigam o caso.