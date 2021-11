Áustria anuncia confinamento total devido a número recorde de casos Covid

País anunciou ainda vacinação Covid obrigatória a partir de fevereiro.

A Áustria anunciou que entrará em confinamento a partir de segunda-feira, num momento em que vários países da Europa impõem grandes restrições num esforço para conter uma quarta onda por Covid-19.

O chanceler Alexander Schallenberg disse que o confinamento duraria "no máximo 20 dias".



Cerca de 66% da população da Áustria está totalmente vacinada, uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. Apesar disso, a taxa de infecção está entre as mais altas do continente, com uma incidência de sete dias de 971,5 por 100 mil pessoas.