Homem encontrado morto em casa no Porto

Um homem, de 83 anos, foi encontrado morto em casa, no Bairro Pinheiro Torres, no Porto esta sexta-feira ao final do dia. Estava amarrado e amordaçado.As divisões da casa estavam todas remexidas, daí as autoridades não colocarem de parte uma situação de assalto. Na casa vive ainda a mulher da vítima, de 93 anos, que está acamada, e não apresenta quaisquer sinais de violência.As causas da morte não são ainda conhecidas. No local estão agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP.