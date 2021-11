Casa arde e deixa casal desalojado em Mangualde

Um casal, de 26 e 27 anos, ficou este sábado desalojado na sequência de um fogo, que destruiu por completo a casa onde moravam, em Guimarães de Tavares, em Mangualde.





O alerta foi dado pelas 15h22. Para o local foram mobilizados 23 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, “que encontraram a moradia totalmente tomada pelas chamas, com os dois moradores no exterior. Foram assistidos, sem necessidade de irem ao hospital e sem o registo de vítimas, para além dos dois desalojados”, disse aofonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

As causas do incêndio estão agora ser investigadas pela GNR.