Seis funcionários de supermercado de Oeiras hospitalizados devido a fuga de gás

Vítimas são funcionários da superfície comercial.

Uma fuga de gás na zona do cais de cargas e descargas de um supermercado em Paço d'Arcos, Oeiras, fez seis feridos ao final da tarde deste domingo, apurou o CM.Segundo fonte dos Bombeiros de Oeiras, os feridos são funcionários da superfície comercial e membros da equipa de segurança. Duas das vítimas inspiram mais cuidados por terem comorbilidades associadas. As outras quatro foram levadas ao hospital por percaução. Todos os feridos, que se sentiram mal após a fuga de gás, foram levados ao Hospital de São Francisco Xavier.No local estiveram os Bombeiros de Paço de Arcos (com ambulância do INEM) e os Bombeiros de Barcarena, com duas âmbulâncias.