Idoso dá tiro na cara de genro para o matar em Santarém

Homem, de 86 anos, disparou caçadeira contra o familiar, de 55, devido a discussões sobre dinheiro e heranças.

Quatro anos após o crime, um homem, de 86 anos, vai ser julgado por ter disparado um tiro de caçadeira que atingiu o genro na cara, na sequência de uma discussão familiar ocorrida no terreno onde ambos tinham as respetivas casas, em Abitureiras, Santarém. O arguido, Manuel Duarte, está acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de homicídio tentado na forma agravada por, a 12 de julho de 2017, ter atirado a matar sobre o genro, com quem mantinha uma relação conflituosa devido a heranças e questões financeiras.