Portugal deixa definitivamente de usar carvão para produzir luz

Portugal deixou definitivamente de usar carvão na produção de eletricidade desde a passada sexta-feira, segundo dados da Rede Elétrica Nacional (REN), graças ao fim dessa atividade pela Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes.





"O encerramento desta central foi uma muito boa notícia", afirmou este domingo o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Sobre os cerca de 150 postos de trabalho que serão eliminados com a desativação da central, o governante afirmou que a situação está a ser acompanhada pelo Executivo. Disse ainda que está agendada para esta segunda-feira uma reunião no Ministério do Ambiente para discutir o futuro daqueles operários.

A unidade do Pego foi a segunda com maior peso nas emissões de dióxido de carbono no País na última década, a seguir à Central Termoelétrica de Sines, que fechou em janeiro deste ano.