Nova Zelândia anuncia fim de confinamento em Auckland e da política de 'casos-zero'

Confinamento teve a duração de três meses e meio.

A Nova Zelândia vai acabar com o confinamento de três meses e meio na maior cidade do país, Auckland, no início de dezembro, e da política de 'casos-zero' para combater o novo coronavírus, disse esta segunda-feira a primeira-ministra.

Jacinda Ardern disse que a partir de 2 de dezembro, a Nova Zelândia vai adotar uma nova resposta à Covid-19, destinada a conter a variante delta em vez de a tentar eliminar completamente.





"A dura verdade é que [a variante delta] está aqui e não vai desaparecer", disse Arden aos jornalistas.