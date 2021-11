Rúben Amorim apontado pelos ingleses como alternativa a Pochettino para o Manchester United

'Telegraph' diz que o treinador do Sporting agrada à direção dos red devils.

Com a saída de Solskjaer do Manchester United fica em aberto a vaga para um dos 'tronos' mais cobiçados do futebol mundial. Nas últimas horas, vários nomes têm sido apontados como hipóteses para suceder ao norueguês e o 'Telegraph' dá conta que Mauricio Pochettino, atual treinador do Paris Saint-Germain, é o preferido da direção dos red devils.