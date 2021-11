Jogador e caloiro de 18 anos encontrado morto dentro de casa na Guarda

A morte de um caloiro do curso de Marketing do Instituto Politécnico da Guarda deixou de luto o estabelecimento de ensino beirão, e a cidade de Faro, de onde o jovem de 18 anos era natural.





Rafael Alentejano, filho de Paulo Alentejano, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Faro, e de Natacha Luz, coordenadora da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, foi encontrado morto no sábado no apartamento onde morava sozinho, perto da Central de Camionagem da Guarda.

Rafael, futebolista nas camadas jovens do Farense desde os 6 anos de idade, terá sido vítima de morte súbita. "Só a autópsia poderá elucidar sobre as causas e circunstâncias da morte do jovem que, ao que tudo indica, deverá ter ocorrido algures na quinta-feira já que, durante esse dia, os pais tentaram por várias vezes ligar-lhe sem obterem resposta", disse ao CM fonte ligada à investigação, adiantando: "Foram os pais que, perante a falta de resposta do filho, alertaram as autoridades que acabaram por encontrar o corpo"."É uma tragédia que deixou a comunidade académica em choque e profunda consternação", referiu ao CM Joaquim Brigas, presidente do IPG. A morte de Rafael levou a Associação Académica da Guarda a decretar três dias de luto e ontem a cancelar o espetáculo de encerramento da Semana Académica.