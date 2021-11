Cumpridos 33 mandados de busca no Porto e em Lisboa por suspeitas de fraude fiscal em transferências de jogadores

Em causa estão factos ocorridos, pelo menos, desde 2017 até ao presente, num total de 20 milhões de euros em comissões.

O Ministério Público e a Autoridade Tributária e Aduaneira, em colaboração com a PSP, fizeram cumprir 33 mandados de busca no Porto e em Lisboa por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento relacionado com transferências de jogadores e circuitos financeiros com intermediários desses negócios.

Em causa estão factos ocorridos, pelo menos, desde 2017 até ao presente, de acordo com um comunicado do

. Em causa estão operações de pagamento de comissões no valor de mais de 20 milhões de euros.