Eurodeputado sueco condenado por assédio sexual após agarrar seios de colega

Peter Lundgren foi acusado de apalpar os seios de uma colega e forçá-la a beijá-lo.

O eurodeputado sueco Peter Lundgren foi condenado esta segunda-feira pelo Tribunal de recurso da cidade de Gota, no sul da Suécia, por ter assediado sexualmente uma colega do mesmo partido num quarto de hotel há cerca de três anos. Peter terá de pagar uma multa de cerca de 6 mil euros.

O incidente remonta a março de 2018 quando, numa festa após um congresso, Peter obrigou a colega a sentar-se no seu colo, enquanto agarrava os seus seios e a beijava, explicou o Ministério Público sueco, segundo o jornal





Em interrogatório policial, o eurodeputado admitiu que agarrou nos seios da mulher. Porém, teria alegado anteriormente que se tinha esquecido do sucedido.

O Tribunal de Gota apresentou novas evidências encriminatórias, incluindo uma gravação de áudio de uma conversa entre o eurodeputado e a vítima.



Com efeito, o Tribunal de Recurso considerou que as provas eram "suficientes" e em maior quantidade do que as apresentadas do tribunal regional, que julgou o agressor em primeiro lugar.