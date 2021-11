FC Porto perde 20 milhões de euros em comissões ilegais

Foram 33 buscas domiciliárias e não domiciliárias que tiveram como principais alvos a SAD do FC Porto, o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, o filho Alexandre Pinto da Costa e o empresário Pedro Pinho. O Banco Carregosa, na Avenida da Boavista, no Porto, também foi visitado pelas autoridades, num processo em que se investiga fraude fiscal, branqueamento de capitais, burla qualificada e abuso de confiança.Saiba mais no Correio da Manhã