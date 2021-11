Saiba quais os países que já vacinam crianças com menos de 11 anos. Pediatras portugueses dizem que é seguro

Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) defendeu que a vacinação para as crianças dos 5 aos 11 anos é segura.

O novo aumento do número de casos de Covid-19, que está a originar uma quinta vaga da pandemia, principalmente nos grupos etários mais novos, tem suscitado preocupações no que toca à proteção das crianças contra o novo coronavírus.

As crianças com menos de 10 anos "não são elegíveis para a vacinação", segundo o último relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.





A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) defendeu esta terça-feira que a vacinação para as crianças dos 5 aos 11 anos é segura. "A vacinação contra SARS-CoV-2 foi avaliada num ensaio clínico em crianças dos 5 aos 11 anos de idade, no qual foram vacinadas 1517 crianças. Os resultados mostraram que é segura e eficaz contra a covid-19, tal como noutros grupos etários", considera a SPP.

Segundo a agênciaReuters, a, em junho, aprovou a vacina Sinovac para crianças entre os 3 e os 17 anos.iniciou a vacinação em crianças com mais de 2 anos em setembro, com a vacina Soberana 02, desenvolvida no país. De seguida, no mesmo mês oiniciou a vacinação em crianças com mais de 6 anos, com a vacina Sinovac., também nesse mês, começou a vacinar as crianças entre os 6 e os 11 anos.

A Argentina em outubro começou a vacinar com a Sinopharm as crianças entre os 6 anos e os 11 anos. Também no décimo mês do ano o Equador deu início ao processo de vacinação, com a vacina Sinovac, nas crianças com 7 ou mais anos, adiantou também a agência Reuters.

Os EUA começaram a inoculação dos 5 aos 11 anos em novembro. Nesse mês, foi também a vez dos Emirados Árabes Unidos e do Barém começarem a administrar a Pfizer BioNTech em caso de emergência, em crianças dos 5 aos 11 anos. A Indonésia junta-se à lista deste mês, começando a vacinar as crianças com mais de 6 anos, com a Sinovac. Também a Venezuela, com a vacina cubana Soberana II, iniciou a vacinação em novembro, nas crianças entre os 2 e os 11 anos.

Israel foi o mais recente país a aprovar a vacinação em crianças. Esta terça-feira as crianças entre os 5 e os 11 anos começaram a ser vacinadas.



A Agência Europeia do Medicamento deverá pronunciar-se esta quinta-feira sobre a vacinação para menores de 12 anos, que continua a gerar disparidades nas opiniões médicas e científicas.

A Agência Europeia do Medicamento anunciou a 18 de outubro que começaria a avaliar a administração na Comirnaty, uma vacina da farmacêutica Pfizer/BioNTech, em crianças entre os 5 e os 11 anos.