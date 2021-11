Buzinão na Ponte 25 de Abril em Lisboa contra os preços dos combustíveis

Para estes condutores a medida do AUTOVoucher, anunciada pelo Governo, não é suficiente.

Foi convocado um buzinão esta quinta-feira contra o aumento dos combustíveis na Ponte 25 de Abril em Lisboa. O protesto está a decorrer no viaduto do Pragal no acesso à ponte.

O buzinão começou às 8h.



A adesão ao protesto até ao momento não é tão expressiva, mas a organização espera uma maior adesão na próxima hora.