Morreu o ator António Marques, de 76 anos, confirmou aoDiogo Infante. "É com muita mágoa que recebo esta notícia", revela o ator.Diogo Infante recorda que conheceu o artista no teatro em Cascais e que mais tarde voltaram a estar juntos no Brasil, onde tiveram a oportunidade de confraternizar. "Foi aí que a nossa amizade se consolidou", reforça Diogo.António Marques participou na curta-metragem de Diogo Infante, Olga Drummond.O ator participou em várias novelas portuguesas, como Morangos com Açucar, Inspector Max, Doce Fugitiva, O Beijo do Escorpião, A Única Mulher, entre outras. António Marques deu ainda voz a dezenas de personagens em filmes como o Rei Leão (Mustafa), Homem Aranha (Tio Ben), Harry Potter (Hagrid), Up (Charles Muntz), Frozen II: O Reino do Gelo (Granpabbie), entre outros.