Surto de Covid-19 com 36 infetados no lar da Santa Casa da Misericórdia de Montalvão

Apenas dez utentes da instituição não estão infetados. Nove funcionários testarem positivo.

Um surto no lar da Santa Casa da misericórdia de Montalvão, Nisa, foi detetado e conta para já com pelo menos 36 infetados, qos quais 27 são utentes e nove são funcionários. O espaço, devido ao número de profissionais infetados, ficou sem funcionarios para cuidados dos utentes restantes que não estão doentes com Covid-19: são apenas dez.